Recept van de dag: eirollen in tomatensaus

“Dit mag wel in de krant hoor”, zei ze met volle mond. Soms komt ze thuis met: “Nou, stond ik alweer in de krant!” Dan hebben haar collega’s al voorgelezen wat ik over haar heb verteld. Wat zo leuk is, is dat ze mijn dichterlijke overdrijvingen zonder morren accepteert. Waarom is dat relevant? Omdat jullie heel vaak recepten krijgen die zijn ingegeven door haar dieet. Als het aan mij zou liggen dan kon je ons wegrollen, bedoel ik. Dan nu het recept van vandaag: eirollen in tomatensaus.