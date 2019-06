Tesla: ’Pickup kost minder dan $50.000’

Tesla wil hun auto’s steeds bereikbaarder maken voor iedereen. Daarom wil de grote baas aldaar de nog te introduceren Pickup scherp in de markt zetten. Volgens Elon Musk is het uitermate belangrijk dat de truck voor minder dan $50.000 in de etalage komt te staan. Dit laat hij weten in een Podcast.

Musk is erg stellig: hij claimt dat de basisprijs van de Pickup $49.000 gaat zijn. Daarvoor heeft de koper wel een kale versie, want Musk plaatst gelijk de kanttekening dat er zeker ook duurdere varianten van de truck op de markt komen.

Naast de prijs vertelde Elon nog meer over de nieuwe auto van Tesla. Zo moet hij meer lading kunnen vervoeren en trekken dan een van de populairste auto’s ter wereld: de Ford F150. Gezien het feit dat Musk eerder vertelde dat de Pickup meer dan anderhalve ton kan verplaatsen, moet dat wel goedkomen. Daarnaast moet de auto niet inleveren op sportiviteit, want hij zou minstens zo sportief als een standaard Porsche 911 moeten zijn.

Eerder liet Musk ook al weten dat het beoogde bereik van de Pickup rond de 400-500 mijl zou hangen. Dat komt neer op ongeveer 650-800 kilometer. Daarmee verslaat het merk de concurrentie van de Rivian R1T die na 410 mijl (ongeveer 660 kilometer) stopt.

