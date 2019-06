Nederlanders gaan het liefst op zonvakantie

39% van de Nederlanders gaat het liefst op zonvakantie en 22% kiest voor een trip naar een wereldstad om te shoppen, uitgaan, borrelen en dineren. 17% zou naar Afrika willen om de big five te spotten als er genoeg geld voor zou zijn, zo blijkt uit het Nationale Vakantie Onderzoek van D-reizen.

Stress

Op vakantie gaan betekent ontspannen. Maar de weg ernaartoe kan best stressvol zijn. Het merendeel van de Nederlanders ondervindt spanning wanneer zij een vakantie boeken die op korte termijn plaats moet vinden. Te hoge prijzen (39%) en te veel keuze (25%) zijn de grootste stressveroorzakers. De helft van de Nederlanders geeft aan dat een opgeruimd huis net zoveel rust geeft, als het moment waarop de last minute vakantie eindelijk geboekt is.

Ouderen ervaren aanzienlijk minder stress dan jongeren tijdens het boeken van hun vakantie. Terwijl 76% van de mensen onder de 50 in de stress schiet, voelt ’maar’ 45% van de mensen boven de 50 enige mate van stress. Ouderen vinden een lastminutevakantie boeken makkelijker dan jongeren.

Voordelig en populair

Ruim 64% van de Nederlanders boekt een last minute omdat ze denken dat dit goedkoper is. Maar dat is niet altijd zo. Last minutes zijn vaak scherp geprijsd, maar niet altijd gegarandeerd het meest voordelig. De prijzen worden namelijk mede bepaald op basis van vraag en aanbod.

Spanje is met 23% van de stemmen de populairste last minute bestemming dit jaar, gevolgd door de Griekenland (19%) en de Canarische Eilanden (17%). Andere populaire bestemmingen zijn Frankrijk, Portugal, Italië, Turkije, Nederland en de Nederlandse Antillen.