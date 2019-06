Jenever verbond Weesp en Amsterdam

Weesp begin twintigste eeuw, toen de jeneverstokerijen al waren verdwenen. Op de brug een man op een transportfiets. Achter hem een granen- en grutterswarenzaak. De Laurentiuskerk staat langs het water. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

Weesp was lange tijd de grootste jeneverstad van het land. De vaten met de graandrank werden vooral afgenomen door de VOC, onder meer in Amsterdam. Uitgerekend met deze grote buur is het 19.000 inwoners tellende vestingstadje, dat stadsrechten verkreeg in 1355, sinds deze week ambtelijk gefuseerd.