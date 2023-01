Slecht geslapen? Stop je hoofd in de vriezer, zegt deze slaapexpert

Aric Prather, een Amerikaanse slaapexpert en psycholoog verbonden aan de Universiteit van Californië, heeft onlangs het boek The Sleep Prescription (Het Slaapvoorschrift) uitgebracht. In dat boek deelt hij opvallende tips die volgens hem helpen bij slaapgebrek en vermoeidheid.

Stress

Een van de tips die hij geeft is om overdag tijd vrij te maken voor al je zorgen. Veel mensen liggen ’s nachts namelijk te piekeren in hun bed waardoor ze moeilijk in slaap kunnen komen. Om die nachtelijke overpeinzingen tegen te gaan, kan het volgens Prather daarom helpen om dagelijks tien tot twintig minuten (niet té lang) eens na te denken over de dingen waar je je zorgen over maakt en schrijf ze op. „Als je dat consequent doen, zul je merken dat je zorgen je ’s nachts niet meer bezighouden”, zo zegt Prather tegen The New York Times.

Vriezer

Ook een opvallend advies: heb je slecht geslapen en heb je moeite om de dag door te komen, stop je hoofd dan een paar seconden in de vriezer. Je hoofd in de viezer? Volgens Prather is het allemaal best logisch: omdat je zo moe bent, heeft je lichaam een energieboost nodig. Je zou dan een kop koffie kunnen drinken, maar de slaapexpert raadt het af omdat de cafeïne nog in je lichaam kan zitten op het moment dat je naar bed gaat.

„Zorg voor een energieboost: ga onkruid wieden in de tuin, maak een korte wandeling in de frisse buitenlucht of ga voor een extremere oplossing: stop je hoofd in de vriezer. Die korte schok van kou activeert je opwindingssysteem waardoor je weer alert bent.”