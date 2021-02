Recept: zo maak je Dick Middelweerds Japanse Katsudon

Nodig:

400 gr sushi-rijst

ca. 7 dl water

3 dl dashi-bouillon

1 theel rietsuiker

1 eetl mirin

1 eetl sake

2 eetl sojasaus

2 fijngesneden grote uien

5 eieren

400 gr kippendijen

panko

1 fijngesneden lente-ui

bonitoflakes (optioneel)

zonnebloemolie

Bereiding:

Was sushi-rijst en spoel minstens 5 keer in koud water. Laat goed uitlekken. Kook rijst 10 à 12 min. zachtjes gaar in ca. 7 dl water (niveau 1 cm boven rijst) met deksel op de pan. Laat drooggekookte rijst 15 min. rusten met deksel op de pan. Verwarm oven voor op 180 graden. Breng dashi-bouillon met rietsuiker, mirin, sake en sojasaus aan de kook. Voeg uien toe en laat 5 min. trekken van het vuur af. Kluts intussen eieren. Haal kippendijen door het eimengsel (bewaren) en paneer met panko. Frituur kip goudbruin op 180 graden, laat uitlekken en snijd in reepjes. Giet de hete bouillon met ui in een ovenschaal zodat de bouillon ongeveer 1 cm over de bodem is verdeeld. Leg kipreepjes op de uien en giet het overgebleven eimengsel eroverheen. Zet de ovenschaal ca. 10 min. in de oven totdat het ei is gestold. Garneer Katsudon met lente-ui en evt. bonitoflakes. Serveer de warme rijst naast de Katsudon.