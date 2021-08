7 x dit kun je beter niet in de slaapkamer hebben als je een betere nachtrust wil

1. Kussens die hun vorm zijn verloren

Kussens horen zacht, bollig en veerkrachtig te zijn. De ultieme test om te weten te komen of je toe bent aan een nieuw kussen is supersimpel: vouw hem doormidden, als het kussen niet terugveert in zijn oorspronkelijke vorm is het waarschijnlijk tijd voor een nieuw exemplaar.

2. Troepjes

Vrij voor de hand liggend, maar een chaotische kamer zonder structuur zorgt voor een slechte nachtrust. Losse papieren, verpakkingen en kruimels zijn makkelijk en snel op te ruimen, dus maak het een vast onderdeel van je dagelijkse routine om losse rommeltjes op te ruimen.

3. Gelezen boeken

Oké, sommige boeken zien er nou eenmaal prachtig uit, maar heb je ze echt nodig? Daar komt bij dat er ook genoeg boeken zijn die niet heel interieur friendly zijn. Maak stapeltjes die je kunt weggeven aan vrienden en familie of de kringloopwinkel.

4. Kleding die je niet draagt

Een uitpuilende kledingkast is nou niet bepaald rustgevend. Maak drie verschillende stapeltjes met kleding: ‘houden’, ‘naar het goede doel’ en ‘weggooien’. Als je iets al minstens drie maanden in je kast hebt liggen en nog steeds niet hebt aangehad, gaat dat moment waarschijnlijk ook niet (snel) meer komen.

5. Oude elektronica

Oude afstandsbedieningen, je mobiele telefoon(s) van tien jaar geleden, je verjaarde laptop, een niet werkende wekker. Als je ze niet gebruikt, nemen dit soort spullen alleen maar kostbare ruimte in.

6. Je uitpuilende wasmand

Zet je wasmanden niet op je slaapkamer, maar bijvoorbeeld in de badkamer. Zo kijk je niet vanuit je bed tegen een hele berg kleding aan die je nog moet wassen. Dit kan je het gevoel geven dat je nog van alles te doen hebt en in de slaapkamer wil je juist tot rust komen.

7. Je mobiele telefoon

Misschien wel het allerbelangrijkste. Het felle, blauwe licht van het scherm maakt het voor je hersenen namelijk veel moeilijker om in slaap te komen. En bovendien leidt een telefoon natuurlijk heel snel af. Is het bedtijd? Laat je telefoon dan in de woonkamer liggen.