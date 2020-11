’Leugenbaron’ von Münchhausen nam zichzelf serieus

De baron van Münchhausen op zijn gehalveerde paard, waarvan de andere helft zou zijn teruggerend naar de wei. Prent uit een Britse uitgave uit 1811. Ⓒ FOTO Getty Images

‘Ex Bibliotheca Hieronymus a Münchausen’ staat er in de zeldzame Duitstalige Atlas van Blaeu, die te zien is in het onlangs geheel vernieuwde Amsterdamse Allard Pierson. Is de kostbare 9-delige atlas inderdaad eigendom geweest van de befaamde Baron von Münchhausen?