Interieurtips: de ideale warmhouders tijdens de feestdagen

Isolerend

In de winter komt de meeste kou in huis dorogaans van de ramen. Met isolerende raamdecoratie, zoals de Duette Shades met honinggraadstructuur, zou je kunnen besparen op energiekosten. Combineer met de kamerhoge gordijnen voor nog meer effect.

Zacht en natuurlijk

Ⓒ Trendbeeld Indoor Escape van Industry West

Zachte materialen (gestoffeerde meubelen, gordijnen en vloerkleden) en naturellen kleuren zoals zand, camel en steenrood zijn ideaal als je meer warmte in huis wil. De thermostaat zou zelfs 1 of 2 graden naar beneden kunnen ten opzichte van hetzelfde interieur ingericht in spierwit en met veel harde materialen.

De geur van kerst

Ⓒ Geurkaarsen Woodwick Christmas Classic Trilogy en kerstballen Circus van Rose & Grey

Bij kerst horen specifieke geuren die de kerstsfeer en gezelligheid verhogen. Binnen creëer je met de geurkaars Woodwick Christmas Classic Trilogy een rijke kerstgeur bestaande uit een mix van kaneel, hout en cup cakes.

Messing

Ⓒ kaarsen Nappula van Iittala

De Nappula kandelaren van Iittala in de nieuwe messing look is een designklassieker onder de kandelaren en een feestelijk detail op tafel. Ga voor een hoge én lage variant voor meer dynamiek.

Traditie

Ⓒ Ashi haardset van Blomus en Vintage Christmas van Maison du Monde

Komt de hele familie langs met kerst? Vier deze traditie en maak er een klassiek familiefeestje van door het huis te decoreren in rood en groen. Vraag aan iedereen iets traditioneels mee te nemen voor kerstavond. Dat kan iets lekkers zijn, een cadeautje of een zelfgemaakte kerstbal.

Verrassing

Ⓒ hoofdbord Mikke van Jotex en velvet kussen Mickey van C&A

De kinderkamer wordt warmer en speelser met een hoofdeinde en bontkussen in de vorm van Mickey Mouse. Ze verhogen ook nog eens het gevoel van comfort.

Fluweel

Ⓒ gordijnen, plissé shades en velvet kussens Soft Values van Blomus

Met de rijke, warme uitstraling van fluweel in gordijnen en sierkussens warm je de sfeer in huis op. Kies voor lichte natuurlijke kleuren want daarmee voorkom je dat de sfeer te klassiek of te ‘zwaar’ wordt.