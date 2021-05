Mijn reis: ’Er klapte een hert tegen de auto’

Mooiste herinnering

„In National Park Grand Teton in Wyoming (VS) hadden we al veel wild gezien, maar nog geen grizzlyberen. We kwamen een verkeersopstopping tegen, meestal een teken dat er iets interessants is te zien. Er slenterden twee grote beren tussen de bomen door: heel indrukwekkend.”

Drama

„We reden op een redelijk rustige highway in Amerika en in de verte zagen we een hert langs de weg dat in paniek leek. Hij begon te rennen en precies voor onze auto besloot hij over te steken. In een paar seconden, te laat om te remmen. Hij klapte hard tegen de zijkant aan, enorm schrikken! Mijn vriend kon het stuur gelukkig recht houden en in de achteruitkijkspiegel zagen we dat het hert weer opstond. Later bleek ook de auto geen schade te hebben.”

Vergeten

„Onze eerste vlucht met onze zoon, toen anderhalf, was zo intensief dat we na aankomst volledig vergaten de buggy van de bagageband te halen. We waren al op weg naar de huurauto. Gelukkig waren de medewerkers van de luchthaven zo vriendelijk om wat protocollen te omzeilen.”

Gek

„In Egypte besloten we ons veilige resort te verlaten en een stadsbus te nemen. We belandden op een totaal andere plek dan verwacht, allesbehalve idyllisch. De taxichauffeur wilde ons afzetten bij een reclamebord van het resort in plaats van op de plek zelf. Toen we met handen en voeten duidelijk maakten dat we toch graag naar het hotel zelf wilden, reed hij ons daar al mopperend naartoe. De bewapende hotelbewaking moest eraan te pas komen om ons van de scheldende chauffeur te verlossen.”

Mooiste ontmoeting

„Toen ik 23 weken zwanger was, ging ik met mijn vriend op ’babymoon’ naar New York. Pete Souza, de huisfotograaf van Barack Obama, had net een boek uitgebracht en bleek een lezing te geven. Het lukte om kaartjes te bemachtigen en zo luisterden we in een zaaltje in Brooklyn ademloos naar zijn persoonlijke verhalen bij de beroemde foto’s. Na afloop konden we hem zelfs even persoonlijk spreken.”

Overschat

„Het Hollywood-sign in Los Angeles. Je verwacht een mooie selfie te kunnen maken met de beroemde witte letters op de achtergrond. De uitkijkpunten zijn echter ver weg waardoor je een vergrootglas nodig hebt om het op foto’s terug te vinden.”

