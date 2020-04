Wandelend door vrijwel lege straten springen veel zaken in het oog. Zoals het standbeeld in het gezellige Nikolai-Viertel aan de Spree, het oudste buurtje van Berlijn. Het is de Eckensteher, een negentiende-eeuwse gelegenheidsarbeider met pet die op een straathoek alles van commentaar voorziet en op de uitkijk staat.