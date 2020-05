Vakantiegevoel creëren in eigen land: zo pak je het aan

Je hebt het hele jaar hard gewerkt en gespaard voor die fantastische reis naar de andere kant van de wereld. Maar helaas, toen brak een pandemie uit en kon je die verre reis wel vergeten. Je zou denken dat je hele vakantie nu wel verpest is, maar niet getreurd. Wie voor een zogenoemde staycation kiest, hoef eigen land nietuit. Zo creëer je in eigen woning én omgeving een vakantiegevoel!

Vakantie in eigen stad

Amsterdam heeft het voortouw genomen in het opzetten van vakanties in eigen stad. Zo worden op de site staycation.amsterdam vanaf deze week verschillende lokale staycation-pakketten aangeboden door bijzondere Amsterdamse hotels. Op de site vind je aangesloten hotels die speciale toevoegingen aanbieden zoals proeverijen en stadswandelingen. Inmiddels zijn er meer dan vijfentwintig hotels te vinden op het platform, waaronder Hotel Jakarta, Hotel De L’Europe, Pulitzer Amsterdam en The Dylan.

Tot rust komen

Uiteraard is een vakantie ook bedoeld om tot rust te komen. Dat doet ieder op zijn eigen manier. De een ligt de hele dag te zonnebaden op het strand, de ander ontspant van een wilde tocht door de bergen. Het idee blijft hoe dan ook hetzelfde: je wilt op vakantie om te ontsnappen aan de stress en dagelijkse sleur. Toch zorgt in sommige gevallen vakantie juist voor stress. Je raadt het al: voor ontspanning is een verre reis helemaal geen vereiste. Duik bijvoorbeeld met een goed boek je hangmat of in of zonder jezelf af in je favoriete plekje in huis. Geniet van de warme zonnestralen (als ze zich aandienen) of verwen jezelf met een zelf georganiseerde wellness-sessie. Kaarsjes aan, rustgevende muziek op de achtergrond en lekker wegdromen naar een tropische bestemming…

De natuur in

Bestaat jouw ultieme vakantie eigenlijk meer uit genieten van de omgeving? Dat kan natuurlijk ook prima in eigen land! Wat is nou meer coronaproof dan een ochtendwandeling maken in een van de prachtige natuurgebieden van Nederland. Op het vroege tijdstip zijn er nog weinig mensen wakker, een perfect moment om te genieten van de ultieme rust. Wist je bijvoorbeeld dat Nationaal Park De Hoge Veluwe duizend vierkante kilometer biedt aan bossen en velden? Als je geluk hebt kom je er van alles tegen: edelherten, zwijnen, vossen en roofvogels. Of wat dacht je van een dagje op de Nederlandse wateren? Zie de mooiste gebouwen en beelden eens vanaf een andere kant. En bonus: voor de meeste sloepjes is geen vaarbewijs vereist!

Besparen

Daarnaast kost een vakantie naar het buitenland natuurlijk een hoop geld. Zie een staycation ook als een mooie manier om dit jaar geld te besparen. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat veertig procent van de Nederlanders op vakantie meer uitgeeft dan gepland. Al dat geld kun je met gemak besparen tijdens een staycation. Uiteraard kun je jezelf nog trakteren op een lekkere fles wijn, maar dat scheelt de helft van het geld als je ‘m bij de supermarkt haalt. Daarbij is thuisblijven ook beter voor het milieu dan wanneer je in een vliegtuig stapt of vele kilometers aflegt met de auto.

Zo zie je maar. Dit jaar je vakantie thuis vieren als echte staycation, is helemaal geen gek idee. Het bespaart je geld, het is beter voor milieu en een verre reis is helemaal niet nodig om tot rust te komen. En zo ontloop je ook nog is de inpakstress… Hoe aangenaam is dat?