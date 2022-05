Vijf tips van Zamarra om vogelpoep weg te krijgen

1 Vogels hebben één lichaamsopening waaruit een mengsel van urine en ontlasting komt. Vogelpoep bevat echter urinezuur, wat veel geconcentreerder is dan urine. Dat zuur heeft een etsende werking en kan nare vlekken op autolak veroorzaken.

2 Bevochtig gedroogde vogelpoep op auto, tuinmeubels of trampoline royaal met water en bedek de vlek met nat keukenpapier. Zorg dat het keukenpapier goed nat blijft. Na een half uur kunt u de poep wegpoetsen.

3 Vogelpoep op het balkon kunt u losweken met een sopje van heet water en afwasmiddel. De poep kan met virussen of schimmels besmet zijn, draag daarom bij verwijdering een mondmasker en handschoenen.

4 Gebruik nooit een hogedrukspuit, hierdoor wordt de poep in kleine deeltjes in de lucht verspreid.

5 Heeft een vogel op uw kleding gepoept? Spoel de vlek zo snel mogelijk met koud water van binnen naar buiten uit de stof. Smeer vloeibaar wasmiddel of een regulier vlekkenmiddel op de vlek en masseer dit in de stof. Was het kledingstuk vervolgens in de wasmachine zoals u gewend bent.

