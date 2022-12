Dit mag nooit weg: vilten kerstboompje hoort er elk jaar bij

Het lijkt wel of het elk jaar sneller gaat. Opeens is het weer bijna Kerstmis en worden de bakken of dozen met kerstspullen tevoorschijn gehaald.

Kijk, die leuke bal die we vorig jaar hebben gekocht! Vaste waarde zijn vaak de zelfgemaakte kerstboomversieringen.

Papieren klokjes en sterretjes van klei: elk jaar opnieuw worden deze unica met liefde in de boom gehangen. Herinneringen aan de jeugd van kinderen of zelfs kleinkinderen die op school hebben zitten zwoegen op kleine ornamentjes.

Zo ook Sandra Smit, die 45 jaar geleden als zesjarige dit vilten kerstboompje maakte tijdens de handwerkles op haar school in Amsterdam-West.

Meteen bij thuiskomst moest de versiering natuurlijk in de kerstboom. Moeder Hermina van Brinkom, inmiddels 82, is er nog steeds blij mee.

„Elke kerst gaat de telefoon: ’Mam, hangt het boompje?’ Waarop ik dan steevast antwoord: ja hoor, die hangt. Ik ben het boompje weleens kwijtgeraakt tussen de kerstspullen. Dan gaat het hele huis op z’n kop, want ik móet het vinden.”

„De kerst begint voor mij pas echt wanneer het vilten boompje in de boom hangt”, laat Hermina weten via haar kleinkind Nikita en aangetrouwd ’bonuskleinkind’ Mandy.

De familie is een echte liefhebber van Kerstmis, veel cadeautjes en lekker eten, maar het gaat hen vooral om het gezellige samenzijn.

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl