Deze oplosmiddelen kun je goed bij de schoonmaak gebruiken

Thinner is een oplosmiddel op oliebasis dat zowel wordt benut voor verdunnen van verf als voor reinigen, ontvetten en verwijderen van lijm- of stickerresten. Let op: u kunt thinner niet op kunststof gebruiken, het lost namelijk veel kunststoffen op.

Terpentine is net als benzine een aardolie-distillaat. Het wordt gebruikt als een verdunner voor verf en lost verse verfvlekken op. Omdat terpentine van zichzelf enigszins vettig is, is het niet geschikt om een oppervlak te ontvetten voordat je iets gaat lijmen of schilderen.

Wasbenzine is het meest geschikt om oppervlakken te ontvetten en lijmresten of vet- en verfvlekken te verwijderen. Wasbenzine kan sommige kunststoffen dof maken.

Naast nagellakremover is aceton ook een oplosmiddel voor vlekken van vet, hars, lijm, verf, balpen, inkt, correctievloeistof, vernis, kopergroen en lippenstift. Aceton geeft doffe vlekken op plastic, verf en papier.