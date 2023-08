Blauwe supermaan te zien: wat houdt dat in?

De term ’blauwe’ maan klinkt spannend, maar heeft verder helaas niets met een afwijkende kleur te maken. Het is de naam die we de maan geven wanneer het de tweede volle maan betreft in één maand. Wat dat betreft is augustus uniek: het is de enige maand in 2023 waarin dat plaatsvindt. De aarde staat woensdagnacht exact tussen de zon en de maan in, waardoor de maan maximaal verlicht te zien is voor ons. In totaal hebben we dit jaar 13 keer een volle maan.

Supermaan

Iedere keer is die volle maan net even ietsje anders. Dat komt doordat de maan niet in een cirkel, maar in een soort ovaal rond de aarde draait. Hierdoor is de stand van de maan ten opzichte van de zon iedere keer weer niet iets anders. Op het moment dat de maan zo dicht bij de aarde staat, dat hij voller en helderder is dan normaal, spreken we van een supermaan. Dat is woensdagnacht het geval. Het is dus volle maan, en die maan zal ook nog eens optisch groter zijn. De moeite waard om even naar boven te kijken dus.

Woensdagnacht gaat de zon om 20.32 uur onder.