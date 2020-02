Recept van de dag: kaasfondue met zon om het hart

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

En het is weer kouder? En voor de verandering regen. Oh, wat moeten we toch diep om nog wat vreugde op tafel te krijgen. Te warm voor echte winterkost, te koud voor licht voorjaarshapjes, wat toe doen om wat zon rond ziel te krijgen. Maar, ik zou uw trouwe leverancier niet zijn als er niet toch een helder moment kwam.