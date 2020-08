5x kalkaanslag

1)

Verkalkte apparaten gaan minder lang mee en hun energieverbruik neemt iets toe. Verkalking is echter zelden de oorzaak dat apparaten moeten worden vervangen. De meeste waterbedrijven ontharden het water waardoor er geen overmatige kalkafzetting plaatsvindt.

2)

Wist u dat hoe lager de temperatuur van water is, des te minder kalkaanslag er ontstaat? Wie altijd op hooguit 40 graden wast, hoeft zich geen zorgen te maken over kalkaanslag in de wasmachine.

3)

Wast u wel regelmatig op hoge temperaturen, dan kunt u volstaan met eens per kwartaal de wasmachine te reinigen met een wasmachinereiniger of een liter schoonmaakazijn (eventueel met een geurtje). Het is niet nodig om speciale ontkalkingsmiddelen te gebruiken.

4)

Als u 3-in-1 vaatwastabletten gebruikt, is het niet nodig om extra onthardingszout toe te voegen. Hebt u een waterontharder, kies dan voor poeder en laat het zout achterwege. Het zout kan glas en serviesgoed aantasten.

5)

Volledig onthard water is niet goed voor apparatuur. Het geeft een slechter wasresultaat en kan tot huidirritatie leiden omdat zeep en shampoo niet meer goed kunnen wegspoelen.

