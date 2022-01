Dagrecept: Varkenskarbonades met appel en tijm

Geestig, omdat de vegetariërs/veganisten in mijn omgeving vinden dat vega hier meer de uitzondering is. Maar ik vind het zelf ook wel weer tijd voor wat recepten met een normaal stukje vlees in de hoofdrol!

Het worden varkenskarbonades met gebakken appelschijfjes, een recept van vlees.nl, dat vol staat met informatie over producten, bewaaradviezen, kooktechnieken en meer. Snijd de varkenskarbonades langs het vetrandje in en haal het vlees door een mengsel van bloem, zout en peper.

Verhit vervolgens de boter of olie in een flinke koekenpan (of gietijzeren pan) en schroei de karbonades snel aan beide kanten dicht. Voeg de tijm toe, zet het vuur lager en laat de karbonades, om en om, nog een kleine 10 minuten zachtjes bakken, niet langer. Het geeft niet als de tijm aan het vlees blijft plakken.

Leg de karbonades op een voorverwarmde schaal en bak de appelplakjes nog 2 tot 4 minuten zachtjes in het achtergebleven vet. Serveer ze met gebakken aardappeltjes en bijvoorbeeld sperzieboontjes.

Nodig voor vier personen:

- 8 dunne ribkarbonades

- 4 takjes verse tijm (of 1 tl gedroogde tijm)

- 6 el bloem

- snufje peper en zout

- 2 el boter (of 1 el olie)

- 1 stevige, zoetzure appel (geschild en in plakjes)