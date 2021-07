Column Babette: sla ze, maar niet te hard

Ik werd vannacht wakker en dacht even Roger Federer in bed te vinden. Het bleek mijn vriend die balancerend op het matras als een wilde om zich heen sloeg met een insectentennisraket. Door de citronellawolk boven mijn hoofd had ik de muggen blijkbaar zijn kant opgejaagd.

Muggen houden momenteel een derde van Nederland uit de slaap, blijkt uit onderzoek. Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de 50-plussers geen last zegt te hebben. Bij ons gaat die vlieger helaas niet op. Maar hoewel we elke nacht wel een zoemmomentje hebben, worden we niet minder opgewekt wakker.

Omdat we ons de vorige zomer nog maar al te goed kunnen herinneren. Dat we toen wel tien tennisrackets in huis hadden, zegt genoeg.

We waren net op het water gaan wonen en wisten dat daar muggen bij horen. Maar een muggenplaag hadden we niet voorzien. En nee, het was niet fijn.

Inmiddels is er goed nieuws vanuit muggenland: de app Mosquito Alert moet ervoor zorgen dat de verschillende soorten (ziekmakende) muggen in kaart worden gebracht. Vanwege de klimaatverandering is het wachten op de exotische variant, muggen die tropische infectieziekten met zich meebrengen.

Omdat daarnaast de huis-, tuin- en keukenmug ook ziektes kan voortbrengen, is het handig hun broedplaatsen te traceren om ze zo te kunnen bestrijden.

Het idee: zie je een mug, sla ’m dood, maak een foto van het insect en zet ’m in de app. In de bijsluiter het grappige verzoek om niet te hard te slaan. Want hoe harder, hoe platter. En hoe platter, des te minder herkenbaar de mug is.

Ik weet niet of zo’n foto bij ons thuis lukt. Zacht slaan is geen optie, daarvoor zijn we te veel gefocust op de dood van het dier. Maar wellicht volstaan, met behulp van het tennisracket, geroosterde muggen ook.

Gelukkig is er nog een ander fotomoment waarmee de wetenschap blij is: die van de jeukende muggenbult.

En laten we er daar nu meer dan genoeg van hebben.

