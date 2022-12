Premium Het beste van De Telegraaf

Roxanne (39) heeft er veel baat bij Nieuwe app helpt mensen met een beperking fit te blijven

Door Marion van Es

Roxanne van Ginneken: „Bij andere thuisfitness-apps ging ik al snel over mijn grenzen heen. Deze houdt rekening met je handicap.” Ⓒ foto Rias Immink

Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met een fysieke beperking is dat in de praktijk soms lastig. Een nieuwe fitness-app moet daarin verandering brengen. Roxanne van Ginneken (39) doet ondanks constante pijn haar uiterste best om fit te blijven.