Premium Het beste van De Telegraaf

Column Amito Haarhuis Vaccineren beter dan ruimen

Kopieer naar clipboard

Waar de varianten van het coronavirus steeds milder zijn geworden, is dat bij de vogelgriep zeker niet het geval. Het huidige vogelgriepvirus is zeer besmettelijk en veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen. Waar de vogelgriep eerder een seizoensverschijnsel was, komt het nu het hele jaar voor. Daardoor geldt er al sinds 5 oktober 2022 een ophokplicht voor bedrijven. De afgelopen anderhalf jaar zijn er in Nederland 5 miljoen dieren ’geruimd’ zoals dit eufemistisch wordt genoemd.