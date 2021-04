Vegaburgers in een handomdraai

Tijdens mijn studie in Amsterdam werkte ik met veel plezier in de bediening van een bekende Amerikaanse hamburgerzaak met veel hardrock op de achtergrond; ik heb in die tijd dan ook heel wat burgers weggewerkt! Nog steeds maak je me blij met een lekkere, sappige hamburger; die hoeft overigens niet per se van vlees te zijn gemaakt, ook zonder kunnen ze erg lekker zijn.

Maar dan wel graag bereid met echte groente... Sommige kant-en-klare vleesvervangers in de supermarkten zijn zo bewerkt dat het met groente weinig meer te maken heeft en zijn niet altijd even gezond.

Deze linzenburger uit het boek Lekker & Simpel van Jorrit van Daalen Buissant des Amorie en Sofie Chanou maak je in een handomdraai klaar.

Maal de ui en knoflook goed fijn in een keukenmachine, voeg de uitgelekte linzen en geraspte kaas toe en hak nogmaals fijn. Doe het mengsel samen met het ei en het paprikapoeder in een grote kom. Goed mengen en beetje bij beetje paneermeel toevoegen totdat het een stevige massa is geworden. Vorm daarna de burgers en laat even opstijven in de koelkast. Bak ze met een scheutje olie 3-4 minuten per kant. Serveer ze op een hamburgerbroodje (of een brioche-broodje, nog lekkerder) met een plakje tomaat, ui, sla en mayo/ketchup.