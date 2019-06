Opel kiest alleen nog voor Multi Energy Vehicles

De nieuwe Corsa

is de eerste personenauto van Opel die met drie verschillende aandrijfsvormen op de markt komt. De auto is te bestellen met een benzinemotor, met een dieselkrachtbron en met een elektrische aandrijflijn. De aandrijfsvormen zijn allemaal in dezelfde carrosserie beschikbaar, zodat aan het ontwerp van de auto niet direct zichtbaar is om welke motorversie het gaat. In het geval van de elektroversie geeft het ontbreken van een uitlaateindstuk onder de achterbumper aan dat het om de elektro-uitvoering gaat.

Elektro-auto

Opel maakt de keuze omdat het denkt dat consumenten dan eerder voor een elektro-auto gaan kiezen. Uit onderzoek blijkt dat de potentiële kopers van een elektro-auto geen apart gestileerde auto wensen die benadrukken elektrisch te zijn. Volgens Opel helpt een carrosserie die ook voor types met een verbrandingsmotor worden gebruikt bij een snellere acceptatie van de elektro-aandrijving, aangezien een model als de Corsa al jaren een deel uitmaakt van het modellengamma en dus vertrouwd overkomt.

Multi Energy Vehicle

Opel stelde eerder deze maand zijn eerste Multi Energy Vehicle voor in de vorm van de Corsa. De Zafira zal spoedig volgen. In 2020 stelt Opel de Mokka X volgens de nieuwe filosofie voor.

Opel is overigens niet uniek in dit concept. Hyundai en Kia bieden dergelijke Multi Energy Vehicles reeds aan, al kiest het bedrijf wel voor een aangepast design per aandrijfsvorm. Ook Opels zustermerken Citroën, DS en Peugeot brengen een model met meerdere motoropties.