Hier moet je op letten bij het schoonmaken van katten- en hondenoren

Ieder baasje weet dat horen en luisteren twee totaal verschillende dingen zijn. Maar om als brave hond of kat te kunnen luisteren moet je natuurlijk wel kunnen horen.

Daarom is het heel belangrijk dat de gehoorgang wordt schoongehouden en dat je problemen herkent voordat ze klachten geven! Dit kan pijn en ontstekingen voorkomen.

Bacteriën

Een beetje oorsmeer is goed, dit houdt de gehoorgang soepel en voorkomt een teveel aan bacteriën. Als een oor geïrriteerd is of als er veel aan wordt gekrabd of mee wordt geschud, dan zal er meer smeer ontstaan wat weer klachten kan geven.

Wat kun je als baasje doen? Controleer regelmatig de oren van je kat of hond door erin te kijken, aan de basis van het oor te voelen en eraan te ruiken. Zie je overmatige smeer, is het oor gevoelig bij aanraking of stinkt het? Dan moet het worden schoongemaakt.

Maar let op! Een wattenstaafje is bij mensenoren al omstreden, bij honden en katten doet het sowieso meer kwaad dan goed...

In de gehoorgang van een hond en kat zit namelijk een flinke knik, en met een wattenstaafje kom je dus niet in het diepere deel van het oor.

Een wattenstaafje duwt oorsmeer vooral de diepte in, waardoor zich daar te veel oorsmeer verzamelt. Hierdoor ontstaan of verergeren problemen. Gebruik voor de schoonmaak een speciale oorcleaner voor honden of katten. Die koop je bij een dierenwinkel, online of bij je dierenarts. Om het oor goed schoon te maken, vul je het met de cleaner. Masseer vervolgens even goed aan de basis van het oor en na het schudden met de kop (pas wel op voor rondvliegend oorsmeer!) maak je de binnenkant van de oorschelp met een wattenschijfje of een prop watten schoon en droog.

Regelmatig controleren is dus erg belangrijk, na elke check kun je de hond of kat belonen met wat lekkers. Zo raakt hij eraan gewend en blijft het voor baasje en huisdier leuk. De oren hoeven alleen te worden gereinigd bij eerder genoemde klachten.

Wist je trouwens dat honden met lange, hangende oren en honden die graag zwemmen vaker last hebben van hun oren? Blijft een oor gevoelig of stinken na het schoonmaken of blijft je dier schudden/ krabben? Maak dan een afspraak bij je dierenarts, dan zal er meer aan de hand zijn of is er meer onderzoek en ondersteuning nodig. Als je hond of kat vaak oorontstekingen heeft, laat hem of haar dan eens onderzoeken op allergieën, vaak ligt daar de oorzaak.

Instagram: @piethellemans en piethellemans.nl.