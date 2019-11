Dr. Marlies Nowee bij het splinternieuwe 3D-MRI-filmapparaat

Als eerste in Europa heeft het Antoni van Leeuwenhoek een kankerpatiënt bestraald met behulp van een 3D-MRI-film. Dat filmpje toont de locatie aan van tumoren in zachte weefsels die bewegen en vaak slecht te zien zijn. Daardoor kan het gebied dat bestraald moet worden in de toekomst nog nauwkeuriger bepaald worden.