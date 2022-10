Buiten spelen is niet alleen goed voor kinderen, maar ook voor de natuur zelf

Dat buiten spelen goed is voor de ontwikkeling van kinderen, is voor niemand meer een verrassing. De positieve effecten zijn legio; kids die geregeld in de natuur spelen, zitten lekkerder in hun vel, slapen beter en zijn minder vaak ziek. Hun probleemoplossend vermogen neemt toe en ze worden creatiever, zo wijzen onderzoeken keer op keer uit.

Minder bekend is dat ook de natuur er baat bij heeft wanneer kinderen erin spelen. „Dat heeft onder meer te maken met de ontwikkeling van bewustzijn voor de natuur. Pas als je weet wat het is, kun je je immers realiseren hoe belangrijk het is dat er goed voor wordt gezorgd. Het is een eerste stap voor natuurbehoud in de toekomst”, legt Bernadette van Heel uit.

De onderzoeker van de Radboudt Universiteit en haar collega’s deden onderzoek naar de plekken waar kinderen buiten spelen. Voor haar proefschrift over natuurverbondenheid gedurende levensloop werd kinderen gevraagd om hun favoriete buitenspeelplek te tekenen en vervolgens aan te geven of zij dachten of dit natuur was of niet.

Mensenhanden

„Positief was dat kinderen natuur wel degelijk zien als een fijne plek om buiten te spelen; 55 procent had op zijn tekening iets van groen getekend. Maar tegelijkertijd bleek dat de plekken die kinderen als natuur benoemden, vooral door mensenhanden waren aangelegd. Denk aan grasveldjes om te voetballen of stroken onder speeltoestellen, als bescherming tegen vallen.”

Opvallend was volgens Van Heel ook dat kinderen filosoferen over wat natuur nu eigenlijk is. „Zo bleken sommigen zich af te vragen of een mens eigenlijk ook natuur is. Er waren kinderen bij die dachten dat kunstgras een levend iets is dat bijvoorbeeld water moet krijgen.”

Bekijk ook: Op deze plek in Nederland heeft de natuur het van de mens overgenomen

Hoe minder ervaringen in de natuur, des te minder geneigd mensen op volwassen leeftijd zijn om deze te beschermen, zo is onderzocht. Daarom is het belangrijker dan ooit dat kinderen de kans krijgen om in het groen te spelen. „De band met de natuur blijkt op latere leeftijd de drijfveer voor de bescherming ervan. Maar die band is geworteld met ervaringen uit de jeugd”, legt Van Heel uit.

Minder ver

Alleen mogen die kinderen van nu, vaak begrijpelijk, veel minder ver weg dan hun ouders vroeger, vertelt de onderzoeker. „Uit Brits onderzoek bleek bijvoorbeeld dat een opa in zijn jeugd tot wel negen kilometer van huis mocht, terwijl zijn kleinkind op dezelfde leeftijd nog maar tot aan het einde van de straat mag. Zo heeft hij veel minder kansen om zelf een band met de natuur te ontwikkelen.”

Daarom is het belangrijk om kinderen en natuur weer bij elkaar te brengen. „Dat kan enerzijds door de natuur naar de kinderen te brengen. Iets dat gelukkig al steeds meer terug is te zien in natuurlijkere speelterreintjes in de buurt van woonwijken. Anderzijds kun je kinderen naar de natuur te brengen, bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar het bos.”

Bekijk ook: Losgaan in de natuur

In beide gevallen is het van belang dat ouders hun kinderen zelfstandig laten spelen, benadrukt Van Heel. „Uit ons onderzoek blijkt dat de favoriete speelplaatsen van kinderen plekken zijn waar ze zonder tussenkomst van ouders hun gang kunnen gaan.”