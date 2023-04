Opa’s barometer van de stoombootrederij is aan restauratie toe

Een barometer, wie kent ’m nog? Met het apparaat kan de luchtdruk worden gemeten en zodoende het weer worden voorspeld. Luchtdrukveranderingen hangen immers samen met het passeren van weersystemen. Wordt het zonnig, somber of wisselvallig? In vele huizen hing een barometer in hal of kamer. Even erop tikken en je kon de verwachting aflezen.

De Volharding

De opa van Conny Katuin-Verdoes had deze bijzondere barometer met ombouw op zijn kamer hangen. „Opa woonde bij ons in huis. Altijd als ik zijn kamer binnenging, tikte ik op de barometer. Bij het weggaan ook weer. Hij heeft deze barometer meegenomen uit het kantoor van ’De Volharding’ toen dit bedrijf in 1930 failliet ging”, vertelt Conny.

Machinist

De Volharding was een stoombootrederij gevestigd in Leiden; het bedrijf onderhield lijndiensten waarbij langs een vast traject vervoer voor passagiers, vracht en vee werd verzorgd. „Opa was daar machinist. De tekst is Duits en nu nog slecht te lezen. Het hing in het kantoor en is vermoedelijk een cadeau voor De Volharding geweest.”

Beschadigd

Na het overlijden van opa hing de barometer nog jaren bij de ouders van Conny. „Helaas heeft mijn vader hem een keer van de muur gelopen...”

„Het glas is zwaar beschadigd en de tekst redelijk verweerd. Ik ben nu op zoek naar iemand die de barometer kan restaureren zodat hij weer bij ons aan de muur kan stralen.”

