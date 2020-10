Getest: Dit is de lekkerste groene thee met citroen

door Reza Bakhtali

Dertig jaar geleden dronken we in Nederland nog voornamelijk zwarte thee. Als je geluk had, kon je kiezen uit wat vruchtensmaken en/of kaneel. Groene thee dronk je alleen bij de Chinees. Inmiddels kun je in de supermarkt zeker een half uur voor het theeschap blijven staan. Een overvloed aan smaken, blends en melanges met allerlei exotische namen.

We proefden groene thee met citroen, vanwege het simpele feit dat die op naast koffie op de krant – toen we er nog kwamen – veel werd gedronken. Misschien ten overvloede: zwarte thee is volledig gefermenteerd, waardoor de theeblaadjes donkerder zijn en er tannines ontstaan (stofjes die dat wrange mondgevoel geven).

Bij groene thee worden de blaadjes nauwelijks gefermenteerd en blijven de blaadjes groen, de smaak is dus milder. Maar de blaadjes uit de zwarte en groene thee komen van dezelfde plant: de camellia sinensis. Tijdens het testen vielen twee zaken op: hoelang je je thee laat trekken is persoonlijk, al werd het maximum van drie minuten niet overschreden. Het is soms niet duidelijk hoe je een theedoosje open krijgt, zoals bij Clipper.

Pickwick (van Douwe Egberts) viel als eerste af. „Ruikt naar karton en smaakt zoals hij ruikt.” Lipton deed erg goede zaken maar werd gediskwalificeerd omdat de toegevoegde melisse de (fijne) smaak te veel deed afwijken. Dat was bij de groene thee van AH (met ook citroengras) niet het geval, en daarom meegenomen in de test. De winnaar? Bio Logisch van Jumbo, al viel Tea Sing ook erg in de smaak.

1)

De Bio Logisch variant van Jumbo kwam volgens collega’s het beste uit de kop. „Balans tussen groene thee en citroen dik in orde.” en „Ziet er het meest als groene thee uit”.

€1,18 per 30 gram

2)

Op een tweede plek de groene thee met citroen van Tea Sing, in diverse supers te koop. „Je proeftde meeste citroen tot nu toe.” Al vond een enkeling hem daarom „iets te heftig”. Wel de goedkoopste.

€0,52 cent per 40 gr

3)

We ruiken „duidelijk citroen” in de groene thee van Albert Heijn: ongetwijfeld doordat er 20 procent citroengras in zit. Toch ook weer zoetig door toegevoegde maltodextrine, vermoedelijk om geen zure bek te krijgen...

€1,09 per 30 gram

4)

Lord Nelsons groene thee met citroen, te koop bij Lidl, deed het ook goed. „Hou normaal niet van groene thee, maar deze is wel lekker.” Dat komt vast door de citroensmaak, die volgens anderen „ iets overheerste”.

5)

Wisselende reacties bij de thee van Clipper, de een vond hem „lekker, niet bitter, maar wel vol van smaak”. De ander riep „aards, maar niet op een goede manier”. Zou dat aan de ongebleekte theezakjes liggen?

€ 2,89 per 34 gram