Recept van de dag: aspergeschotel

Nodig voor 2 personen:

• 300 gram geschilde asperges uit glas, uitgelekt

• 300 gr mais, uitgelekt

• 100 gr grill-ham, dun gesneden

• 2 eieren, gekookt

• 4 stukjes jalapeñopeper, heel fijn gesneden

• 2 dl pittige olijfolie

• 10 zwarte olijven

• zwarte peper

Bereiding:

Als je dunne asperges hebt, dan rol je er twee in een plakje ham, anders een, of je doet er rijkelijk twee plakjes omheen. Waar je zin in hebt.

Giet de mais af en strooi ze over de asperges. Zet de oven op op 120°C en schuif de schotel met asperges en mais erin. Het hoeft niet heet, gewoon lauwwarm. Dan de eitjes koken. Laten schrikken, pellen en doorsnijden. Doe de eigelen in een bakje, de eiwitten hak je in blokjes en zet je even weg. Heb je een uitgelopen ui, hak het groen daarvan door het eiwit.

Giet de olijfolie bij de eigelen en prak tot je een lekkere saus hebt. Nu de fijngehakte jalapeño erbij, draai er dan ook nog lekker wat zwarte peper over. Serveer de saus naast de asperges, samen met het gehakte eiwit en wat olijven. Voorjaar uit een potje. En lekker!