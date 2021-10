Woontrend: zo geef je de leefkeuken een stijlvolle en frisse uitstraling

Kookritueel

De Next125 keuken van Bruynzeel Keukens heeft een stijlvolle achterwand met hippe nis en flexibel ophangsysteem. Het open vormgegeven kookeiland brengt meer transparantie en ruimtelijkheid. De sfeer loopt naadloos door in het interieur met een lage dressoirkast in de trendkleur bruin terracotta en hout dat perfect combineert met de keuken.

Stylingtip: dressoirkast

Dressoirkast van Next125 en tafellamp van Louis Poulsen

Deze dressoirkast is speciaal ontworpen voor óp de grens van de open keuken en de zitkamer. Zo loopt de sfeer mooi door en verrijkt het roodbruine dressoir de totale uitstraling van de open leefkeuken. De zwarte designlamp van Louis Poulsen is een echte designklassieker die s ’avonds als sfeerlicht de accessoires en decoraties op de lage kast mooi aanlicht.

Bekijk ook: Dit zijn echte blikvangers in de keuken

Aan tafel

Servies van Serax en Thonet stoelen via De Spits

In de eettafel is de lichte naturellen sfeer rustgevend omdat de kleuren toon-op-toon zijn doorgevoerd. De Thonet eetkamerstoelen van De Spits hebben een modern-klassieke uitstraling die eigenlijk in elke woonstijl passen omdat ze tijdloos zijn.

Sfeer

Mano keuken van Kvik

De meeste tijd van de dag brengen we al kokend, werkend en etend door in de keuken. Het gebruik van lichte kleuren en natuurlijke materialen is dan een aanrader voor een gezellige sfeer. De witte keuken, zoals deze Mano keuken van Kvik is in opmars. Minder steriel dan vroeger dankzij de combinatie met hout, leemstuc, natuursteen en beton.

Retro

Verticale jaloezieën van Luxaflex, plantenpot Fraya van Hoogenboezem, behang van Hovia

De hedendaagse keuken mag best wat retro-elementen hebben zoals verticale jaloezieën van Luxaflex die een comeback maken of dit nieuwe behang van Hovia met geometrische patronen in een trendy bruin kleurenpalet. Voor de nieuwste woontrends kun je inspiratie opdoen in Woonmall Alexandrium.

Trolley

Nest 125 Trolley en Supernature PVC vloer Rock Grey van Desso Tarkett

De must-have voor aankomend najaar/winter seizoen is de verrijdbare trolley als handyman in de keuken maar ook te gebruiken als handig bijzettafeltje of cocktailbar in de living.

Kies in de leefkeuken voor een betonlook of natuurstenen vloer want dat geeft een goede balans in combinatie met de lichte keuken. De nieuwe PVC Supernature collectie van Desso Tarkett is niet van echt natuursteen, beton of hout te onderscheiden maar is wel oersterk en makkelijk schoon te houden. En: ook nog eens makkelijk zelf te leggen.