Oproep: wat zijn uw tips voor reizen met handbagage?

Wij zijn benieuwd: heeft u handige inpaktips? Wat zijn de do’s en don’ts? En reist u liever met een rolkoffertje of een rugzak? Waarom dan? Staat u altijd vooraan in de rij bij de gate zodat uw spullen nog in de bagagevakken passen?

Ook zijn we benieuwd wat u ervan vindt dat passagiers van Transavia binnenkort moeten bijbetalen voor hun handbagage als ze die tijdens de vlucht binnen handbereik willen hebben. Maar ook: wat zijn volgens u de voordelen van reizen met alleen maar handbagage?

Of bent u op het vliegveld ooit in de problemen gekomen omdat uw handbagage niet in orde was?

Mail uw reactie naar [email protected]

Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.