Het buitenparadijs van Kim en Jasper uit Rotterdam: ’Zo’n urban rooftop à la New York’

Dolfijnen slachtoffers oorlog in Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne spoelen er steeds meer dode dolfijnen in de Zwarte Zee aan. Tussen maart en juli zijn er 5000 van deze ’oorlogsslachtoffers’ aangetroffen. Ruim drie keer meer dan in vredestijd.