’Valentijnsdag stiekem toch best leuk’

Valentijnsdag staat voor de deur! Hoewel mijn vriendinnen me regelmatig een hopeloze romanticus noemen, heb ik niets met deze dag. Al weken wordt mijn mailbox overspoeld met reclame over cadeaus waarmee ik mijn lief blij zou kunnen maken. Ze gaan de prullenbak in.

Volgens een onderzoek van Motivaction, weliswaar uit 2020, viert ongeveer een derde van de Nederlanders van 15-70 jaar de dag van de liefde, overgewaaid uit Amerika, wél. Daar staat tegenover dat 69% van de mensen Valentijnsdag maar commerciële onzin vindt. Opvallend is dat dit percentage ook onder de vierders hoog is: 46%!

Hélène Kat valt in die categorie. Zij mailt dat ze hoewel ze Valentijnsdag eigenlijk stom vindt, elk jaar toch een cadeautje voor haar echtgenoot koopt. Willem Master staat al 33 jaar op 14 februari in de keuken om een makkelijke liefdesmaaltijd voor zijn partner te bereiden.

Inge Bode pakt het grootser aan: zij gaat met haar man lekker uit eten en daarna in een fijn hotel overnachten. „Zo kan ik hem verrassen omdat hij ons droomhuis tot een paleisje heeft omgetoverd! Als hij dit leest, zou de verrassing compleet zijn.”

Blind date

Ik ben al zes jaar vrijgezel en doe al jaren niks op Valentijnsdag, maar dit jaar ga ik op date! Het afspraakje is geregeld door een gezamenlijke vriendin die vindt dat we goed bij elkaar passen. Spannend!

S. Mulder

Keukenprins?

Sinds mijn vrouw en ik samen zijn, inmiddels al 33 jaar, kook ik voor haar op Valentijnsdag. Normaal gesproken kookt zij altijd, dus op deze dag doe ik het voor haar. Ik maak altijd een ovenschotel, want helaas ben ik niet zo’n keukenprins.

Overdreven

Een uit Amerika overgewaaide zogenáámde feestdag: wat een onzin! Ik doe er niet aan mee, want elke dag is een dag om de liefde te vieren. Al die overdreven commerciële aandacht voor 14 februari moet stoppen. Het heeft niets met echte liefde te maken.

I. van der Werff

Willem Master

Klein gebaar

Mijn man en ik roepen altijd dat we Valentijnsdag maar stom vinden en toch verrassen we elkaar altijd met iets kleins. Een roos, nieuwe sokken of chocolaatjes. Stiekem zijn we toch een beetje romantisch.

Hélène Kat

Verrassing

Mijn vriendin en ik verrasten onze mannen jaarlijks met een weekendje weg, maar niet meer nu mijn man en ik op Kreta wonen. Ik heb daar een mooi hotel en goed restaurant gevonden zodat ik mijn man kan verrassen.

Inge Colenbrander-Bode