Maak kennis met Graz, de leukste stad van Oostenrijk

Meestal heb je na een paar dagen wel het meeste van een stad gezien. Graz in Oostenrijk is anders. Hier wilden we het liefst langer blijven. Is het de veelzijdigheid, de tegenstelling van oude stad met moderne gebouwen? Of de gemoedelijkheid en gezellige laat-de-boel-even-los-en-genietsfeer? Of misschien allemaal?

Gezond en opwindend

Op de bedrijvige farmersmarkt op de Kaiser-Josef-Platz midden het centrum ervaar je meteen de ziel van de stad. Bijna elke dag is er wel een markt in Graz. Trotse boeren stallen er hun waar uit. In alle kleuren liggen fruit en groenten in geordende stapels te lonken. Er zijn wel 300 soorten tomaten te vinden, ik wist niet eens dat ze bestonden. Geel, groen, rood of oranje, ja zelfs diep paarse exemplaren sieren de kramen. Alles uit de regio.

Maar het belangrijkste product is het vloeibare goud dat veelvuldig aan de man wordt gebracht: pompoenpitolie. Graz staat er bekend om. De bijna zwarte olie is verrassend fris en erg lekker bij salades of op de gekookte aardappelen. Supergezond. Het zou zelfs een natuurlijke viagra zijn, verzekert een lokale verkoper ons. „Het vindt gretig aftrek onder de mannelijke bevolking”, knipoogt hij.

Wapentuig

Vijf verdiepingen vol wapentuig in het Landeszeughaus.

Bij het Landeszeughaus duiken we de geschiedenis in, en hoe! Het werd in 1644 gebouwd en was het centrale wapendepot van het leger om ervoor te zorgen dat het Ottomaanse Rijk niet kon binnenvallen. Het is de grootste historische wapenkamer ter wereld. Vijf verdiepingen vol harnassen, bajonetten, pistolen, geweren en ander wapentuig uit de 15e tot de 18e eeuw, zo’n 32.000 stuks in totaal.

Hoogste punt

Op het hoogste punt van de stad, zo’n 123 meter hoger dan het centrale plein, staat de fiere klokkentoren die vanaf zowat elke plek in de stad is te zien. Ooit stond hier een onneembaar fort. Zelfs Napoleon kreeg het niet veroverd. Pas toen hij in 1809 dreigde Wenen te vernietigen, bezweek Graz en werd de vesting gesloopt. Behalve de klokkentoren. Die dankzij losgeld bewaard is gebleven. Na 260 treden (of een lift) ben je boven voor een prachtig uitzicht over de stad. Via een glijbaan sjees je met 25 kilometer per uur terug.

Groene blob

Vanaf de Schlossberg zagen we hem al liggen; die rare groene druppel, midden in de stad. Het is een gedeelte van museum het Kunsthaus, liefkozend ’friendly alien’ genoemd. Een iconisch gebouw dat in 2003, toen Graz culturele hoofdstad van Europa was, is gebouwd. Het bestaat uit 1200 unieke glazen panelen die aan de buitenkant kunnen worden verlicht. Binnenin het groene gedrocht is de tentoonstellingsruimte voor moderne kunst en komt het licht door de kleine openingen naar binnen.

Tijd om wat te gaan drinken. Hoewel heel Graz met terrassen en bars is bezaaid, is de buurt rond het Kunsthaus bijzonder.

Doen!

Friendly alien

Het Kunsthaus Graz kent verschillende delen. De groene ’friendly alien’ is geïntegreerd in het zogenoemde ijzeren huis dat al sinds 1848 in Graz stond en destijds een warenhuis was. Het lange smalle gedeelte, de naald, verbindt verschillende ruimtes met elkaar (tip: vanuit hier heb je een fijn uitzicht). Het museum brengt fotografie, architectuur, moderne en hedendaagse kunst samen.

museum-joanneum.at/kunsthaus-graz

Levendig

Een strandgevoel midden in de stad.

De rivier de Mur stroomt midden door de stad en zorgt voor veel levendigheid. Wandelend langs de lage oevers kom je langs verschillende drukbezochte terrassen, maar ga ook even verder. Neem plaats op een van de stenen langs de waterkant en laat het leven aan je voorbij stromen.

Rust en ruimte

Rust, ruimte en groen horen ook bij Graz. Wandelen in de tuinen van Slot Eggenberg geeft meer rust dan welke ontspanningsoefening dan ook. Ook al word je af en toe opgeschrikt door het gegil van de kleurrijke pauwen die opvallend tam zijn. Het kasteel zelf zou ik zeker niet overslaan. Let op: op het terras in de tuin is pinnen niet mogelijk. Op meerdere plekken in Graz niet; cash op zak is aan te raden.

museum-joanneum.at/en/palace-and-gardens-schloss-eggenberg

I’ll be back!

Een levensgroot beeld van Arnold Schwarzenegger in zijn eigen museum.

Omdat Thal het geboortedorp van de beroemdste Oostenrijker is en omdat het vlak bij Graz ligt, kun je er niet omheen. Zijn ouderlijk huis is nu een museum en een must-see: het Arnold Schwarzenegger-museum. Jeugdvriend en oud-burgemeester Peter Urdl ontvangt ons met veel enthousiasme. „Op de lagere school mochten we niet naast elkaar zitten omdat we steeds aan het klieren waren”, zegt hij met een brede lach. Het museum staat vol spullen uit Arnies jeugd, maar ook uit zijn bekende films. Was je nog geen fan, dan word je dat wel!

arnieslife.com

Eten, drinken, slapen

Tussen kunst en kerk

Nog een bezienswaardigheid in Thal: de kleine katholieke Sint-Jacobskerk zou in de Efteling niet misstaan.

De bijzondere inrichting van kunstenaar Ernst Fuchs in zijn Sint-Jacobskerk.

Kunstenaar Ernst Fuchs mocht zich uitleven, met een sprookjesachtig resultaat. Zijn doel was om iedereen duidelijk te maken dat het om een heilige plek gaat. Waar je ook kijkt, de kleuren, vormen en lichteffecten zijn spectaculair.

Gollner hotel

Het knusse Gollner hotel midden in de stad is verdeeld over drie historische gebouwen en wordt al jarenlang door dezelfde familie gerund. Alexander (29), de derde generatie, vertelt trots over hoe het hotel in 1961 door zijn oma totaal werd verbouwd. Behalve hotelkamers zijn er verschillende appartementen voor een langer verblijf.

hotelgollner.com

Rooftopbar Freiblick

Boven op het warenhuis van Kastner en Ohler (K&O), een soort Oostenrijkse Bijenkorf die voor de shoppers onder ons een bezoekje waard is, bevindt zich een rooftopbar. Met, hoe kan het ook anders, een prachtig uitzicht over Graz. Een tapijt van oranje daken met de typische dakpannen in de vorm van beverstaarten ligt aan je voeten. In de verte de klokkentoren op de Schlossberg.

freiblick.co.at

Aiola living

Anders leven is het motto van Aiola living. Dit boetiekhotel en interieurwinkel combineert stijl met smaak. Mocht de inrichting je inspireren, dan kun je je meteen uitleven in de interieurwinkel. Chique lunchen met nog chiquere prijzen, maar dan ben je wel even één met de plaatselijke elite.

aiolaliving.com

Brot und Spiele

Hier gaat het er heel anders aan toe. Midden in Lend, een gezellige kleurrijke buurt, ligt het uitbundige eetcafé Brot und Spiele. Met, de naam zegt het al: Brot (vooral hamburgers) en Spiele (snooker, schaken, darten, enzovoorts). Wat te denken van meer dan 130 soorten bier...?

brot-spiele.com

Chillen aan het water

Onder de Erzherzog-Johann-Brücke die vroeger de Hauptbrucke heette, heerst aan de rand van de rivier de Mur een ontspannen sfeertje. Een soort stadsstrand met strandstoelen, zitzakken en losse krukken. Met een biertje in de hand turend over de rivier verdwijnen je problemen met het snelstromende water. Bijna onmerkbaar brengt de live muziek je in hogere sferen.

Murinsel

Het drijvende Murinsel met uitzicht op het water.

Midden in de rivier ligt een bijzonder bouwwerk: het drijvende eiland Murinsel (bouwkosten 5 miljoen, maar dan heb je ook wat). Hoewel het meer de vorm van een draaikolk heeft, moet het een enorme zeeschelp voorstellen. Het eiland is via een loopbrug toegankelijk. Het bijzondere glazen bouwwerk geeft uitzicht over het water. Het is gecreëerd door Vito Acconci ter ere van de benoeming van Graz tot culturele hoofdstad van Europa in 2003. Binnen en buiten worden concerten en voorstellingen gehouden. Er bevinden zich een levensmiddelenwinkel, bar en restaurant.

murinselgraz.at

Zo kom je er

Tot eind maart kun je rechtstreeks met KLM naar Graz. Vanaf april vlieg je op Wenen en ga je verder met de trein.

klm.nl verrassendgraz.nl