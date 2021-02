Column Babette: Onvriendelijkheid blijkt van alle leeftijden én helemaal van nu

Ik heb een nieuwe verslaving, of eigenlijk is het niet meer dan dom tijdverdrijf in tijden van corona. Zodra ik wakker word, grijp ik naar de telefoon voor mijn portie gênant vermaak.

De Facebookgroep waarin ik dagelijks rondstruin, is namelijk zo’n vertoning dat mijn mond ervan openvalt.

De groep bestaat uit liefhebbers van de Spaanse Costa Blanca, Belgen en Nederlanders. Niets geks aan, zou je zeggen. Toen ik me aansloot, was het ook zeker niet mijn bedoeling om passief lid te worden, maar geen haar op mijn hoofd dat ik nog ergens op reageer. Dat durf ik niet. Ze maken elkaar daar namelijk verbaal volledig af.

Vooral wanneer iemand een corona-gerelateerde vraag stelt, gaat het mis. Waar je een sneltest kunt doen? Of het momenteel mogelijk is om aan de Costa Blanca een bedrijf te starten? Hoelang de avondklok nog duurt? Het levert allemaal vuurwerk op.

Eerst krijgt de vragensteller ervan langs en dan wordt daarop weer gereageerd door andere toetsenbordridders...

"Ik durf er niet meer te reageren"

Een kleine greep uit de reacties: Praat voor jezelf, ouwe zuurpruim! Blijf gewoon in je kot! Jouw profielfoto spreekt boekdelen!

Ik klik ook op die profielfoto’s en ben er vooral verbaasd over dat het allemaal oudere en, op het oog, keurige mensen zijn.

Afgelopen woensdag was het Doe vriendelijk dag. Onzin? Mwah. Onvriendelijkheid blijkt van alle leeftijden én helemaal van nu. Dat blijft niet onopgemerkt. Zo lief als we tijdens de eerste lockdown tegen elkaar deden, zo’n kort lontje hebben we bijna een jaar later.

We zijn het spuugzat, zoiets moet het zijn. Blijkbaar is het daarom extra lekker om anoniem los te gaan op sociale media. Precies, sociale media.

Voor wie de Doe vriendelijk dag heeft gemist, 1 maart is het Nationale complimentendag. Misschien een goed moment om vanaf dan gewoon weer aardig tegen elkaar te doen en elkaar te complimenteren in plaats van af te blaffen.

Daar wordt iedereen beter van, echt.

