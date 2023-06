Zo tuinieren Nederlanders het liefst

Dat blijkt althans uit de jaarlijkse tuinmonitor van WOLF-Garten.

90% van de Nederlanders die heeft meegedaan aan het onderzoek, zegt dat actief bezig zijn in de tuin ervoor zorgt dat ze zich fitter voelen. 78% voelt zich meer ontspannen en een beter humeur (45%) wordt ook gezien als een groot voordeel.

Eerlijk is eerlijk: tuinieren kan ook lichamelijke klachten met zich meebrengen: 80% van de respondenten ervaart weleens lichamelijke klachten zoals rug- (56%) of spierpijn (16%). Logisch dat veel mensen zoveel mogelijk op een goede werkhouding (63%). Zo schaffen zij onder meer zo nodig ergonomisch tuingereedschap (68%) aan dat verstelbaar en licht van gewicht is of een goede grip heeft.

Favoriete bezigheid

De ondervraagden nemen de tijd om te tuinieren: ruim de helft werkt meer dan één of twee uur per week in de tuin. Favoriete werkzaamheden voor vrouwen zijn het kweken van fruit en groenten, gevolgd door het snoeien van planten en stuiken en het planten van bollen. Bij mannen staat het maaien van gras bovenaan, op twee snoeien en drie het kweken van fruit of groenten. Klusjes die Nederlanders het liefst overslaan: het wieden van onkruid, het vegen en schoffelen van de tuin.

Duurzaam

Een groot deel van de Nederlanders die graag tuinieren, zegt dat duurzaam te doen (48%). Ze beperken hun watergebruik, plaatsen een regenton (56%) en maken van hun tuin een paradijs voor insecten en vogels. De meesten zijn tevreden met de hoeveelheid beplanting (60%) in hun tuin. Een derde wil liever nog meer groen. Bij slechts een klein percentage (6%) van de ondervraagden ligt de tuin vol met tegels, beton of grind. De Nederlanders met een groen hart gebruiken natuurlijke bestrijdingsmiddelen (43%), mest en zaden en maken compost van tuinafval (42%).

