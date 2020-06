Recept van de dag: Omelette fine herbes

Inspiratie, stuur me jouw perfecte ei. Vergeet niet, het lijkt eenvoudig maar ik heb zo’n twintig boeken over eieren in mijn verzameling.

En verder voor vandaag een omelet natuurlijk. Toch iets stevigs met die warmte maar weinig werk. Hak de tuinkruiden fijn. En dan breek de eieren in een kom, voeg de kruiden toe, plus een klontje boter. Klop los met een vork.

Smelt een klont boter in een koekenpan van 23 cm doorsnee. Schep de helft van het mengsel in de pan. Bedek ermee de hele pan. Als de omelet begint te stollen til je de zijkanten van de omelet op en laat daar het zachte struif onder lopen. Ga door tot de bovenkant nog net rauw is, en klap de omelet dicht. Nu wat zout en peper er over. Uit de pan en nog een omelet bakken.

Heel goed ook met gebakken oesterzwam in het midden. Of een tomatenprutje. Je komt er vast wel uit!

Nodig voor 2 personen

4 eieren

2 eetl gehakte peterselie

1 eetl gehakte kervel

6 blaadjes dragon, gehakt

1 eetl bieslook, gehakt

20 gr ongezouten boter

Zeezout en peper