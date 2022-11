Oeps! Zoveel tijd besteden we op een werkdag aan privézaken

Premium Wielrennen

Anna van der Breggen ook na afscheid fanatiek: ’Soms moet ik mezelf pijn doen’

Mathieu van der Poel is de Nederlandse held om wie het wielrennen in deze periode grotendeels draait, zoals Anna van der Breggen die rol jarenlang op zich nam. In het verleden, want het 31-jarige fenomeen bestuurt tegenwoordig de ploegleiderswagen van SD Worx. In aanloop naar de Amstel Gold Race ver...