Lezersreacties: ’Reizen met PCR-test goed te doen’

Zomaar op de bonnefooi op vakantie gaan zit er voorlopig niet in. Wie naar het buitenland wil, moet zich goed voorbereiden. Voor veel bestemmingen is een negatieve uitslag van een PCR-test of antigeen(snel)-test nodig.

Het is allemaal een kwestie van uitzoeken en goed plannen, maar voor de meesten die op onze oproep reageerden, pakte het goed uit.

Wim Vernooij ging zonder problemen op reis naar Griekenland. „Niets aan de hand. Als ze om je papieren vragen, dan laat je die zien. Steken ze hun duim omhoog, dan kun je vakantie vieren. Toppie.”

Ook M. Galiart heeft lekker vakantie gevierd, maar dan in Portugal. „72 uur voor vertrek een test afgenomen en ruim op tijd en zonder problemen de uitslag en reisverklaring binnen. Op de luchthaven in Eindhoven werd een en ander gecontroleerd en daarna kon de vakantie beginnen.”

Veel andere lezers beklagen zich over het feit dat zij helemaal niet werden gecontroleerd. Zo mailt Ria: „Eindelijk konden we met de trein op bezoek bij onze dochter in Duitsland. We hebben ons laten testen en betaalden 80 euro per persoon. Niemand heeft ernaar gevraagd.” Rob van den Brink ging naar Italië en hoefde zowel bij het vertrek op Schiphol als bij aankomst in Pisa niets te laten zien. „Geldklopperij dus.”

Niet gecontroleerd

Hadden we alles netjes bij ons: inreispapieren in het Italiaans, een negatieve testuitslag, bewijs van volledige vaccinatie.... Wordt er bij aankomst in Italië nergens naar gevraagd!

Rigt de Jong

Probleemloos

Voor onze vakantie naar Aruba moesten we 72 uur voor vertrek een PCR-test af laten nemen. Inclusief reiscertificaat kostte ons dit 160 euro voor twee personen. Maar het verliep allemaal heel vlot en binnen 48 uur hadden we de uitslag!

Hermy van der Velde

Niet zeuren

Afgelopen week ben ik naar Spanje gevlogen en dat was voor mij een positieve ervaring. Het beste is wel om alle documenten uitgeprint bij je te hebben. Ik vind het vervelend dat de reismaatregelen zo vaak veranderen, maar ach: als je wilt reizen, moet je niet zeuren.

Erwin de Graaf

Genieten

Met de inentingen opgetekend in ons gele boekje en een geldig testresultaat zijn wij gisteren vertrokken naar Spanje. Nergens ook maar iets van een controle. Maar wij liggen nu wel heerlijk in de zon aan het strand. Mensen, ga ook weer genieten!

Annette en Kim

Prettig

In vergelijking met het buitenland worden de testen in Nederland het prettigst afgenomen. Hier in Noorwegen, waar ik op dit moment verblijf, gaat het er veel anders aan toe. Het neusstokje stoppen ze veel dieper en langer in je neus.

Ed Beijer