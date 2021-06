’In Pakistan zaten we aan de bitterballen en stroopwafels’

Mooiste reisherinnering

In 2003 hadden wij een sabbatical van drie maanden en reisden wij naar Australië, Nieuw-Zeeland en The Cook Islands. Wij bezochten het hoofdeiland Rarotonga en van daaruit maakten wij een uitstapje naar het eiland Aitutaki. Men zegt dat dit de mooiste lagune ter wereld is en dat kunnen wij beamen. Hagelwitte stranden, diepblauwe zee, ontelbare vissen. Onze Patagonië reis en daarna naar Paaseiland is ook een mooie herinnering. We wilden heel graag de Perito Moreno gletsjer zien; dit was overweldigend.

Drama

In Karachi, Pakistan moesten wij op doorreis een nacht verblijven. We hadden een hotel geboekt in het centrum. Voor we er erg in hadden had een man onze koffers gepakt. Hij bracht ons naar een gereedstaande auto en wij waren in de veronderstelling dat dit een taxi was. Wij hadden een groot, bekend hotel geboekt, maar hij wist het niet te vinden. Bij het hotel gaf ik het aangeraden bedrag aan de chauffeur. Die begon te schelden. Hij vroeg 100 dollar, in plaats van 15!

Wij zijn als een haas het hotel in gegaan. Daar bleek het Holland Week: alles was versierd met vlaggen en molens en er waren haring, bitterballen en stroopwafels. We hebben van opluchting ontzettend gelachen, maar in de auto zijn we ook ontzettend bang geweest.

Koffers kwijt

Toen wij naar Istanbul vlogen voor een vierweekse autorondreis bleek bij aankomst dat onze koffers nog in Brussel stonden. We hebben toen van alles moeten kopen voor de eerste paar dagen en na vier dagen werden de koffers weer bij ons hotel afgeleverd.

Gekste ooit gegeten

Op onze rondreis in Mongolië zouden wij gaan lunchen bij een nomadenfamilie. De gidsen hadden een lammetje gekocht, dat zou geslacht worden en op traditionele wijze worden klaargemaakt in een melkbus met hete stenen. 's Morgens in ons kamp kwam het lammetje toevallig in onze tent en aaide ik hem nog op zijn kopje. Na het ontbijt werd alles ingepakt en in de jeeps geladen. Wij moesten opschuiven en er werd een teil bij onze voeten gezet met allemaal stukken vlees; het lammetje dat ik een uur eerder nog aaide. Ik heb die dag maar een vegetarische lunch gedaan.

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl.