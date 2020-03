Oproep: wie kookte er met de römertopf?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

Stond bij u thuis opeens ook een römertopf in de keuken? Het was ergens midden jaren zeventig dat de aardewerken schaal, stammend uit de Romeinse tijd, aan een opmars begon in de Nederlandse keuken. Heel gedurfd, want tot die tijd kwam meestal het trio aardappelen, vlees en groente op tafel.