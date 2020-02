Lezersreacties: deze skibestemmingen zijn favoriet

Ski- en snowboardfanaten hebben een ruime keuze aan de mooiste en leukste wintersportoorden. Toch maken we uit de vele reacties op dat de meeste wintersporters het liefst al jaren naar dezelfde streek terugkeren. Leuk, want zo kunnen lezers elkaar ook inspireren om nieuwe gebieden te ontdekken.

Zo laat Fokko Eybergen weten: „Wij gaan altijd naar Serfaus-Fiss-Ladis in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Een topgebied: groot, hooggelegen, met moderne liften en leuk voor de hele familie.” Ook Grecia Giezen gaat graag in Oostenrijk de piste op, in het wintersportdorp Mayrhofen in het Zillertal om precies te zijn. Niet alleen om te skiën! „Ik kom er zo graag, dat ik er zelfs ben getrouwd.”

Voor Fenny Meijer zijn Méribel en Courchevel in Frankrijk de favoriete plekken. „Vooral Méribel met zijn houten chalets is een leuk authentiek skidorp”, vindt ze. Ook de schaatsbaan, het olympisch zwembad en de goede restaurants maken het tot een fijne wintersportbestemming.

„Iedereen heeft zo zijn voorkeuren”, concludeert Bart Dikmaat die graag in het Zwitserse Fiesch verblijft. „Après-ski is voor mij bijvoorbeeld niet belangrijk. Het gaat me om de sneeuwzekerheid!”

Kneuterig

Al veertig jaar kom ik in het Oostenrijkse Schladmig. Als meisje van tien kwam ik er al met mijn ouders omdat ik een Oostenrijkse oma heb. Dit jaar geef ik er al dertig jaar skiles. Natuurlijk ben ik op andere plekken geweest, maar er gaat niets boven de pistes in Schladming. Goed onderhouden en kneuterig gezellig.

Franny de Munk

Mix

Onze favoriete plek van de laatste vier jaar is het Italiaanse dorp Canazei in de Dolomieten. Je vindt er een zweem van de Oostenrijkse cultuur en heerlijk Italiaans eten. Op skigebied kun je alle kanten op: links- of rechtsom het circuit Sella Ronda op en verschillende plaatsen ontdekken.

Ineke en Leo van Niele

Autovrij

Aletsch Arena in Zwitserland is grotendeels autovrij, wat een pluspunt is. Ook fijn: zo’n honderd kilometer sneeuwzekere pistes, moderne liften, familievriendelijk en geen grote groepen jongeren.

Marcel Bettonvil

Luidruchtig

De afgelopen dertig jaar heb ik in Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk geskied. Mijn voorkeur gaat uit naar Frankrijk. Portes du Soleil heeft prima verzorgde pistes: veel ruimte en heerlijk tussen de bossen. De pistemedewerkers zijn er vriendelijk en behulpzaam en je treft er weinig luidruchtige Nederlanders.

G. Grotenhuis

Vrijgesteld

Andorra heeft veel mooie rode en blauwe pistes. Het gebied is sneeuwzeker en bovendien een van de zonnigste van Europa. Bijkomend voordeel is dat wij als tachtigplussers vrijgesteld zijn van de aanschaf van de kostbare skipas voor de vele liften.

Peet Boeijink

Dikke 9

Ischgl in Oostenrijk is een uitstekende locatie voor een heerlijke skiweek. Alles is top: de liften, de sfeer, de ligging, après-ski. Wij geven dit gebied een dikke 9!

Wim Homan