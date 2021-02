Thuis bij Topkok Robin van de Bunt: ’Ik heb de Franse keuken van mijn vader meegekregen’

Chef Robin van de Bunt serveert moeder Sandra en zusje Michelle zijn heerlijke Pad Thai. Ⓒ Marcel van Hoorn

Chef Bas van Kranen verhuisde drie jaar geleden van De Leuf in het Limburgse Ubachsberg naar het Amsterdamse Bord’Eau en was vorige week in deze rubriek onze topkok. Vandaag de beurt aan diens opvolger in De Leuf: Robin van de Bunt.