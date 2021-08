Recept van de dag: kalfsgehakt in krokant bladerdeeg

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Als het aan mij had gelegen aten we vroeger iedere avond wel iets met bladerdeeg. Saucijzenbroodjes, croissants en pasteien waren toen favoriet, ook nu nog trouwens. We kregen die vette hap natuurlijk sporadisch, bij verjaardagen en visite bijvoorbeeld. Vandaag zondigen we gewoon omdat het kan. Het wordt kalfsgehakt in bladerdeeg, Italiaanse stijl, uit dat fijne boek De zilveren lepel.