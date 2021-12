5 x winterse sferen in oergezellig Leuven

1. Hoogtepunten in kerstsfeer

Nog nooit waren de prachtige gebouwen van Leuven zo rijkelijk versierd met lichtjes. Om het niet doorgaan van de jaarlijkse kerstmarkt enigszins goed te maken, investeerde de gemeente een deel van de bespaarde kosten in nóg meer kerstverlichting. Vanaf de toren van de Universiteitsbibliotheek kun je stad met al zijn lampjes in volle glorie bewonderen.

2. Knallend festival

Kunstwerk te bewonderen tijdens het KNAL!-festival Ⓒ Ben Blackall

De wereldberoemde big bang-theorie werd in Leuven geschreven en daar is de universiteitsstad maar wat trots op. Reden om dit jaar een heus stadsfestival rondom het thema te organiseren, dat laat zien hoe de oerknal van Professor George Lemaître de kunst en wetenschap tot op de dag van vandaag inspireert.

Het KNAL!-festival bestaat uit expo’s, muziek en verschillende evenementen in de hele stad. Zo kun je in de Leuvense universiteitsbibliotheek zien wat de oerknal heeft betekent voor de wetenschap en kunst. Ook leuk: de inspirerende wandelingen met een gids die je meeneemt langs de leukste plekjes van de stad en ondertussen vertelt over de knappe koppen die er leefden.

Het KNAL!-festival duurt nog tot en met 30 januari 2022. Check voor het volledige programma knalfestival.be

3. Gezellig kerstshoppen

De leukste winkeltjes voor je kerstinkopen.

Van hippe kledingboetiekjes tot leuke speciaalzaken; het aanbod aan originele winkeltjes in Leuven is groot. Je vindt ze in het compacte centrum allemaal op loopafstand van elkaar, ideaal dus om hier je kerstboodschappen te doen. Bovendien worden al die leuke winkeltjes afgewisseld met een keur aan fijne restaurants en cafeetjes om tussendoor even neer te strijken en ook je innerlijke mens aan bod te laten komen. Op 19 december is het koopzondag.

4. Lichtjesfeest

Bijzondere lichtcreaties tijdens het (un)Holy lichtfestival

Deze donkere dagen is de stad sowieso al sprookjesachtig verlicht, maar de lichtkunstwerken van het (un)Holy Light-festival doen er nog een schepje bovenop. De Franse curator Juliette Bibasse selecteerde voor het kleine en intieme lichtfestival zes unieke werken die verspreid zijn over verschillende locaties in het centrum en lopend of per fiets zijn te bewonderen. (un)Holy Light is gratis en nog te zien tot en met 18 december.

5. Schaatsen zonder ijs

In leegstaande historische spoorweghallen bevindt zich de historische hotspot Hal 5, een bruisende en duurzame broed- en ontmoetingsplek. Tot en met 9 januari kun je er op de ecologische schaatsbaan schaatsen zonder ijs (en dus ook zonder koud en nat te worden!). In de foodcourt van de Leuvense hotspot bestel je lokaal lekkers en bij de winterbar serveren ze kerstspecials.

hal5schaatspiste.be