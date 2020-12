Interieur-inspiratie: zo dek je de ultieme kersttafel

Foto: trendbeeld Earth Red van www.fonq.nl

Opwarmen

Decoreer de kersttafel eens met donkere grijs- en roodtinten en combineer borden in verschillende kleuren en vormen met elkaar. Hiermee ontstaat meteen een extra luxe en feestelijk gevoel. Helemaal als je ook kiest voor goudkleurig bestek en kristallen glazen.

Foto: servies La Boule van www.villeroy-boch.nl

Streepje voor

Een streepje heeft iets klassieks en modisch tegelijkertijd, helemaal als het zwart-wit is. Het servies ‘La Boule Memphis’ van Villeroy & Boch kun je stapelen tot een grote bol zodat je een bijzonder decoratief object krijgt dat weinig ruimte in beslag neemt als je het niet op tafel gebruikt. De trendy kleuren in deze variatie van de iconische ‘La Boule’ refereren aan de Memphis Groep periode (1980 – 1087) waarin Ettore Sottsass de designwereld wakker schudde met zijn excentrieke ontwerpen en vernieuwende visie.

Foto: champagne bekers ‘ Sip of Gold’ van www.fuerstenberg-porzellan.com

Goud

Zoek je nog een bijzonder kerstcadeau? Zet dan alvast de bubbels maar koud en verras je lief eens met deze champagnebeker ontworpen door modehuis Fürstenberg voor Sieger. De ‘sip of gold’ beker is lichtgewicht en elegant om vast te houden dankzij het flinterdunne porselein en het 24 karaats gouden randje en plating aan de binnenzijde.

Foto: whiskey karaf en glazen van Nude via www.kookpunt.nl en bartrolley ‘Decadent’ van Be Pure Home

Cocktails

De ouderwetse cocktailtrolley maakt een comeback in het interieur met daarop prachtig kristalglas in de vorm van whiskyglazen, karaffen en hippe cocktailroerders van gekleurd glas. Neem de tijd om bijzondere drankjes te mixen en decoreer het glas met een randje suiker voor een retro-hippe look. Bekijk voor inspiratie de filmklassieker uit 1988 Cocktails & Dreams ‘to shake things up’ met kerst!

Foto: vouwgordijn Cosmic van www.vadain.nl, Hambledon butlers tray met schaakspel via www.gardentrading.co.uk en Christmas Heals ‘20

Schaken

Combineer een zwart kozijn met een auberginekleurige blind van Vadain voor een sfeervolle raamdecoratie.

Voor de meeste mensen is de kerstvakantie begonnen. De perfect timing om te beginnen met de nieuwste hype van het jaar: schaken! Dus weg met de digitale schermpjes en ga voor quality time met elkaar. Fijne feestdagen!