Onzeker in de sportschool? Deze tips kunnen helpen

Zul je net zien: heb je begin dit jaar vol goede moed een abonnement op de sportschool genomen, ben je nog altijd niet geweest of héél weinig. Uit een Amerikaans onderzoek uit 2019 bleek eens dat bijna de helft van de ondervraagden enige vorm van angst ervoer om naar de sportschool te gaan. Zij zouden bang zijn voor ongemakkelijke situaties of afkeurende blikken van andere sporters. Ook zouden veel mensen niet naar de sportschool durven omdat ze denken dat ze daarvoor niet fit genoeg zijn en te weinig weten over de fitnessapparaten.

Maar door de sportschool te vermijden doe je jezelf echt tekort, zeggen deskundigen in de New York Times. Lichaamsbeweging kan immers leiden tot een langer en gezonder leven.

Tips voor minder onzekerheid

- Hoe maak je de drempel om naar de sportschool te gaan dan lager voor jezelf? Meghan Wieser, een gecertificeerde kracht- en conditiecoach tip als eerste: „Het helpt als je erbij stilstaat dat iédereen ooit een eerste dag heeft beleefd.”

- Fitnesscoach Latoya Shauntay Snell adviseert daarnaast om vooraf wat onderzoek te doen. „Probeer voor jezelf te bedenken welke oefeningen en apparaten je leuk zou vinden en waar je het meeste baat bij kunt hebben. Vraag ook eerst om een kleine rondleiding en maak alvast kennis met de trainers.”

- Personal trainer Pam Moore zegt dat het ook verstandig is om eerst één of een paar dingen te leren in plaats van alles tegelijk. Ze vergelijkt het met leren autorijden. „Dat kan overweldigend zijn. Probeer eerst een machine of een oefening goed te beheersen voordat je met de volgende verder gaat.” De roeimachine of een oefening met battle ropes zijn over het algemeen redelijk gemakkelijk onder de knie te krijgen.

- Weet je niet goed hoe een apparaat werkt of of je de oefening wel goed doet? Vraag hulp! Volgens de deskundigen voelen veel sporters zich juist gevleid als je vraagt om tips.

- Onthoud ook dat de meeste mensen in de sportschool een bepaald doel hebben: een oefening goed doen, werken aan de conditie of een sterk lichaam. Hun éigen lichaam en conditie. Ze zijn dus minder bezig met jou dan je misschien zou denken en hebben waarschijnlijk helemaal niet door dat je wellicht staat te klungelen bij een apparaat.

- Ga trouwens ook niet zomaar naar een willekeurige sportschool. Online kun je vaak beoordelingen vinden van sportscholen. Dit kan helpen om te bepalen welke het beste bij je past. Is er een sportschool waar bijvoorbeeld veel serieuze bodybuilders komen, dan is dat misschien niet de juiste plek voor jou als je erg onzeker bent over je lichaam.

- Heb je een sportschool gevonden waarvan je denkt dat die bij je past? Ga vooral de eerste periode zo vaak mogelijk. Het kan namelijk even duren voordat een nieuwe omgeving helemaal vertrouwd voelt voor je. Hoe vaker je gaat, hoe sneller vertrouwd het voelt.