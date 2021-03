5x de mooiste buitenplaatsen van Nederland

In Nederland hebben we er nog ruim vijfhonderd. En: het park rondom is soms vrij toegankelijk. De vijf meest bijzondere op een rijtje.

1. Buitenplaats Beeckestijn in Kennemerland

Werd in de 18e eeuw gesticht als zomerverblijf van de Amsterdamse regenten. Het is sinds 2019 ingericht als ‘Museumhuis Verdieping’. In de vertrekken kun je beleven hoe het was om in 1717 in het huis te wonen. Rond het huis liggen geometrisch aangelegde en vrij toegankelijke tuinen.

2. Landgoed Clingendael in Wassenaar

Dit uit de 17e eeuw stammende huis werd in de Tweede Wereldoorlog bewoond door rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart en is nu in gebruik bij Instituut Clingendael. Het beroemdste onderdeel van het bijbehorende park is de Japanse tuin, die slecht acht weken per jaar open is voor het publiek. Het is de grootste Japanse tuin van Nederland en sinds 2001 een Rijksmonument.

3. Landgoed Nienoord in Leek

Het eeuwenoude landgoed is tegenwoordig een pretpark. Op het terrein is nog een uit 1700 stammende schelpengrot te vinden. Dit is geen grot maar een tuinkoepel waarvan de muren zijn ingelegd met een mozaïek van schelpen en stenen.

4. Paleis Soestdijk in Baarn

Werd rond 1650 gebouwd als buitenverblijf van de Amsterdamse burgemeester Jacob de Graeff. Koning Willem II richtte het samen met zijn Russische vrouw, prinses Anna Paulowna, prachtig in als zomerverblijf. Momenteel wordt het voormalige paleis van koningin Juliana en prins Bernhard grondig gerenoveerd.

5. Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren

Werd eeuwenlang, tot 1972, bewoond door ‘families van stand’, zoals Fraeylema, Hora Siccama en Rengers. Het is nu een museum, maar wordt normaliter ook gebruikt als trouwzaal en voor concerten en ontvangsten. Het prachtige park om het huis is vrij toegankelijk.