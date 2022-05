Herinnering

„Dieren spotten in Botswana en Namibië. De ghats in Varanasi, India. De gesprekken met de nomaden en de monniken in Tibet. De rust en de stilte in Luang Prabang, Laos. De imposante ruïnes van de Angkor Wat in Cambodja.”

Drama

„Mijn vriend en ik zouden drie weken door de Himalaya trekken en in een tent of bij de nomaden slapen. Bij aankomst bleek dat er niets was geregeld. Het leek ons niet verstandig om zonder enige voorbereiding door dit onherbergzame gebied te reizen. We braken de reis maar we wilden nog niet naar huis. Naar Thailand gaan was nog niet zo makkelijk, want op de kleine luchthaven sprak niemand Engels. De reis naar Tibet hebben we nog niet kunnen maken.”

Vertraging

„Net voordat we voor de vlucht van Denpasar in Indonesië naar Nederland zouden boarden, werd de luchthaven gesloten. Er was een vulkaanuitbarsting op Lombok en een aswolk dreef onze richting op. Het heeft een week geduurd voordat we naar huis konden. Niet dat dat een straf was.”

Gadget

„Lucifers. Als je die in de Afrikaanse bush en in de Himalaya niet bij je hebt, dan heb je een probleem.”

Altijd mee

„Mijn reisdagboek. Elke dag schrijf ik wat we hebben gedaan en welke indruk dat heeft achtergelaten. Mijn momentje van bezinning.”

Ontmoeting

„In Hsipaw, Myanmar, hoorden we muziek toen we ’s avonds langs een appartementencomplex liepen. Bouwvakkers zaten op het dak te zingen. We besloten whisky en sigaretten voor hen te kopen. Toen we die beneden wilden afgeven, werden we uitgenodigd om mee naar boven te gaan. We klommen via een trap die nog lang niet af was en geen leuningen had. Op het dak ontmoetten we de bouwvakkers die een privéconcert gaven. Prachtig.”

Tip

„De Tibetaanse prefectuur Yushu als je het authentieke Tibet wilt zien. In dit gebied dat voor 90% Tibetaans is, kom je amper westerlingen tegen. Je kunt daar nog zien en ervaren hoe de nomaden leven. Tibetanen zijn zeer gastvrij, ze nodigen je graag uit om aan hun leven deel te nemen.”

Advies

„Vochtig toiletpapier mee. Je weet nooit waar je terechtkomt of waarvoor je het nodig kunt hebben.”

